11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
0-011'
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
0-012'
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
0-028'
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Serdal Adalı'dan Chemberlain'e rest

Beşiktaş'ın fesih anlaşmalarında ilerlediği Chemberlain'in isteği üzerine Serdal Adalı, oyuncu tarafına rest çekti.

calendar 11 Temmuz 2025 20:29
Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Chemberlain'e rest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımda kalacak isimler ve ayrılması planlanan oyuncular şekilleniyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın takımda düşünmediği Alex Oxlade Chemberlain'in ayrılığı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre oyuncu tarafı, fesih ücretinin taksitlerde değil peşin ödenmesi konusunda fikrini değiştirdi.

Fesih için önemli aşama kaydeden Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı ise Chemberlain tarafına rest çekti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezonda 20 maça çıkan Chemberlain, 1 gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.