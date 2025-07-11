Serdal Adalı'dan Chemberlain'e rest

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımda kalacak isimler ve ayrılması planlanan oyuncular şekilleniyor.
Bu kapsamda Beşiktaş'ın takımda düşünmediği Alex Oxlade Chemberlain'in ayrılığı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre oyuncu tarafı, fesih ücretinin taksitlerde değil peşin ödenmesi konusunda fikrini değiştirdi.
Fesih için önemli aşama kaydeden Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı ise Chemberlain tarafına rest çekti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezonda 20 maça çıkan Chemberlain, 1 gol sevinci yaşadı.
Bu kapsamda Beşiktaş'ın takımda düşünmediği Alex Oxlade Chemberlain'in ayrılığı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre oyuncu tarafı, fesih ücretinin taksitlerde değil peşin ödenmesi konusunda fikrini değiştirdi.
Fesih için önemli aşama kaydeden Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı ise Chemberlain tarafına rest çekti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş ile geçtiğimiz sezonda 20 maça çıkan Chemberlain, 1 gol sevinci yaşadı.