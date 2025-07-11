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CANLI: Çekya - Türkiye

Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya ile karşılaşıyor.

calendar 11 Temmuz 2025 21:21 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 22:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Çekya - Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Milliler üçüncü haftadaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çekya karşısındaki mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI TAKİP:

ÇEKYA: 0

TÜRKİYE: 0 

(2.SET OYNANIYOR)
1. SET SKORU: ÇEKYA 25 - 22 TÜRKİYE 

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