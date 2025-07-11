CANLI: Çekya - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.
Milliler üçüncü haftadaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çekya karşısındaki mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
ÇEKYA: 0
TÜRKİYE: 0
(2.SET OYNANIYOR)
1. SET SKORU: ÇEKYA 25 - 22 TÜRKİYE
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Milliler üçüncü haftadaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çekya karşısındaki mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
ÇEKYA: 0
TÜRKİYE: 0
(2.SET OYNANIYOR)
1. SET SKORU: ÇEKYA 25 - 22 TÜRKİYE
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN