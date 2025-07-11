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Fatih Karagümrük, Nikoloz Ugrekhelidze'yi 1 yıllığına kiraladı

Fatih Karagümrük, Dinamo Tiflis'in genç oyuncusu Nikoloz Ugrekhelidze'yi kiralık kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 11 Temmuz 2025 20:07
Haber: AA, Fotoğraf: karagumruk.com.tr
Fatih Karagümrük, Nikoloz Ugrekhelidze'yi 1 yıllığına kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Gürcü savunma oyuncusu Nikoloz Ugrekhelidze'yi kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Dinamo Tiflis'in altyapısından yetişen Nikoloz Ugrekhelidze, Gürcistan'ın farklı alt yaş milli takımlarında forma giydi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Nikoloz Ugrekhelidze, geçtiğimiz sezonda Dinamo Tiflis ile 3 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

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