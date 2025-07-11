Fatih Karagümrük, Nikoloz Ugrekhelidze'yi 1 yıllığına kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Gürcü savunma oyuncusu Nikoloz Ugrekhelidze'yi kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Dinamo Tiflis'in altyapısından yetişen Nikoloz Ugrekhelidze, Gürcistan'ın farklı alt yaş milli takımlarında forma giydi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Nikoloz Ugrekhelidze, geçtiğimiz sezonda Dinamo Tiflis ile 3 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Dinamo Tiflis'in altyapısından yetişen Nikoloz Ugrekhelidze, Gürcistan'ın farklı alt yaş milli takımlarında forma giydi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Nikoloz Ugrekhelidze, geçtiğimiz sezonda Dinamo Tiflis ile 3 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.