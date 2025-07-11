Benfica'nın yıldız orta sahası Orkun Kökçü, Beşiktaş kariyerine başlamak üzere İstanbul'a geliyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Portekiz kulübü, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için Türkiye'ye seyahat etmesine resmi olarak izin verdi.
Transferin ilk aşaması kiralık olarak gerçekleşecek. Ancak anlaşma, 25 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro garanti bonusla kalıcı hale gelecek.
Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde siyah beyazlılara imza atması bekleniyor.
PERFORMANSI
Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.
Benfica'dan onay, Orkun Kökçü geliyor!
Benfica, milli yıldız Orkun Kökçü'nün Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a seyahat etmesine izin verdi.
Benfica'nın yıldız orta sahası Orkun Kökçü, Beşiktaş kariyerine başlamak üzere İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş
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