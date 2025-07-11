Wimbledon'un finali: Sinner - Alcaraz

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinde Novak Djokovic'i yenen Jannik Sinner, finalde son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

ALCARAZ - SİNNER REKABETİ MAZİYE DAYANIYOR

MAÇIN DETAYLARI

🎾 2025 Wimbledon tek erkeklerde ikinci finalist Jannick Sinner!



🇮🇹İtalyan raket, Sırp Novak Djokovic'i rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek finalde Alcaraz'ın rakibi oldu.



🆚 6-3, 6-3, 6-4pic.twitter.com/bl21JEaWBq



— Sporx (@sporx) July 11, 2025

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, yarı finalde Novak Djokovic'i set vermeden 3-0 yenerek net bir galibiyetle finale yükseldi.Karşılaşmanın setleri 6-3, 6-3 ve 6-4 sona erdi.İtalyan raket, bu sonuçla birlikte çekişmeli rakibi Carlos Alcaraz ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.Alcaraz, Haziran ayında Roland Garros finalinde Sinner'a karşı büyük bir geri dönüşe imza atmış ve kupaya uzanmıştı.İki yıldız tenisçinin nefes kesecek final randevusu, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.Sinner, maçın başından itibaren üstün bir performans sergiledi. Djokovic'in servisini erkenden kıran İtalyan oyuncu, ilk iki seti zorlanmadan 6-3'lük skorlarla hanesine yazdırdı.Üçüncü sette Djokovic 3-0 öne geçerek geri dönüş sinyali verse de, Sinner bu bölümü de 6-4'lük skorla kazandı ve mücadeleyi 1 saat 55 dakikada noktaladı.