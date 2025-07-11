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Wimbledon'un finali: Sinner - Alcaraz

Jannik Sinner'ın Novak Djokovic'i yenmesi ile Wimbledon'da finalin adı Carlos Alcaras - Jannik Sinner oldu.

calendar 11 Temmuz 2025 21:04 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 21:29
Fotoğraf: Imago
Wimbledon'un finali: Sinner - Alcaraz
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinde Novak Djokovic'i yenen Jannik Sinner, finalde son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, yarı finalde Novak Djokovic'i set vermeden 3-0 yenerek net bir galibiyetle finale yükseldi.

Karşılaşmanın setleri 6-3, 6-3 ve 6-4 sona erdi.

ALCARAZ - SİNNER REKABETİ MAZİYE DAYANIYOR

İtalyan raket, bu sonuçla birlikte çekişmeli rakibi Carlos Alcaraz ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Alcaraz, Haziran ayında Roland Garros finalinde Sinner'a karşı büyük bir geri dönüşe imza atmış ve kupaya uzanmıştı.

İki yıldız tenisçinin nefes kesecek final randevusu, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

MAÇIN DETAYLARI


Sinner, maçın başından itibaren üstün bir performans sergiledi. Djokovic'in servisini erkenden kıran İtalyan oyuncu, ilk iki seti zorlanmadan 6-3'lük skorlarla hanesine yazdırdı.

Üçüncü sette Djokovic 3-0 öne geçerek geri dönüş sinyali verse de, Sinner bu bölümü de 6-4'lük skorla kazandı ve mücadeleyi 1 saat 55 dakikada noktaladı.

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