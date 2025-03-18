Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi'nde Ayın Teknik Direktörü seçildi!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
MART AYINDAKİ SONUÇLARI
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:
Al Shabab 2-0 Damac FC
Al Nassr 2-2 Al Shabab
Al Shabab 6-0 Al Orouba
Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
GENEL PERFORMANSI
Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM
Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.
FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA
Fatih Terim, kulübün açıklamasından daha sonra bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam, açıklamasında, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir." sözlerine yer verdi.
Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
MART AYINDAKİ SONUÇLARI
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:
Al Shabab 2-0 Damac FC
Al Nassr 2-2 Al Shabab
Al Shabab 6-0 Al Orouba
Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
GENEL PERFORMANSI
Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM
Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.
FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA
Fatih Terim, kulübün açıklamasından daha sonra bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam, açıklamasında, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir." sözlerine yer verdi.