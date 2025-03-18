Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi'nde Ayın Teknik Direktörü seçildi!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Al Shabab 2-0 Damac FCAl Nassr 2-2 Al ShababAl Shabab 6-0 Al OroubaAl Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında,denildi.Fatih Terim, kulübün açıklamasından daha sonra bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam, açıklamasında,sözlerine yer verdi.