Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi'nde Ayın Teknik Direktörü seçildi!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

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Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi'nde Ayın Teknik Direktörü seçildi!
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17 Mart 2025 23:15
Son güncelleme 18 Mart 2025 00:11
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

MART AYINDAKİ SONUÇLARI

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Al Shabab 2-0 Damac FC
Al Nassr 2-2 Al Shabab
Al Shabab 6-0 Al Orouba

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

GENEL PERFORMANSI

Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM

Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Fatih Terim, kulübün açıklamasından daha sonra bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam, açıklamasında, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir." sözlerine yer verdi.



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