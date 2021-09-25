Fatih Terim çare arıyor! Yeni sistem...

Galatasaray'da tecrübeli hoca Fatih Terim alınan kötü sonuçlar sonrası çare arıyor. Kurt Hoca, savunma güvenliğini artırmak ve rakip kalede etkili olmak için farklı yollara başvuruyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim çare arıyor! Yeni sistem...
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25 Eylül 2021 12:54
Ligde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gözler Teknik Direktör Fatih Terim'e döndü. Rakiplerin kolay önlem aldığı sarı-kırmızılılar, basit goller yiyen ve hücumda üretkenlikten uzak bir takım haline geldi.

Bu zinciri kırmak isteyen Terim, oyun sisteminde değişiklik yapmaya karar verdi.

4-3-3'ten yeterli ölçüde faydalanamayan tecrübeli çalıştırıcı, çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanat oyuncuları olmadan 4-4-2 sistemlerini denemeye başladı.

ORTA SAHA ÇOK ÖNEMLİ

İmparator, orta ikiliyi çok koşan ve en az pas hatası yapacak isimlerden kurmayı hedefliyor. Takımın en mücadeleci ismi Berkan'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Fatih Terim; Taylan, Assunçao ve Cicaldau arasında tercih yapmaya hazırlanıyor.

Ayrıca iki farklı sistemde de Olimpiu Morutan'a büyük görev düşüyor. Genç futbolcu ya forvet arkasında maestro olacak ya da sağ kenarda forma giyecek. Terim'in sisteme Göztepe maçında karar vermesi bekleniyor. 

 

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