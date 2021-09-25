ORTA SAHA ÇOK ÖNEMLİ

Ligde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gözler Teknik Direktör Fatih Terim'e döndü. Rakiplerin kolay önlem aldığı sarı-kırmızılılar, basit goller yiyen ve hücumda üretkenlikten uzak bir takım haline geldi.Bu zinciri kırmak isteyen Terim, oyun sisteminde değişiklik yapmaya karar verdi.4-3-3'ten yeterli ölçüde faydalanamayan tecrübeli çalıştırıcı, çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanat oyuncuları olmadan 4-4-2 sistemlerini denemeye başladı.İmparator, orta ikiliyi çok koşan ve en az pas hatası yapacak isimlerden kurmayı hedefliyor. Takımın en mücadeleci ismi Berkan'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Fatih Terim; Taylan, Assunçao ve Cicaldau arasında tercih yapmaya hazırlanıyor.Ayrıca iki farklı sistemde de Olimpiu Morutan'a büyük görev düşüyor. Genç futbolcu ya forvet arkasında maestro olacak ya da sağ kenarda forma giyecek. Terim'in sisteme Göztepe maçında karar vermesi bekleniyor.