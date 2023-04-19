Fatih Tekke: 'Onları Fenerbahçe maçında oynatmayacaktım'

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kalelerine gelen üç topun da gol olduğunu söyleyen Fatih Tekke "Kalecimiz (David Jensen) top tutamadan 3 gol yedi! İnşallah bu sözlerim yanlış anlaşılmaz." dedi.



Fenerbahçe ve sonrasında oynayacakları Giresunspor maçı için konuşan Fatih Tekke "Kağıt üzerinde insanların baktığı gibi lig gitmiyor. Ligin boyu kısaldı. 2,5 galibiyet bile bize yetebilir. Giresunspor maçı mı olur, Fenerbahçe maçı mı olur o galibiyet bilemiyorum. Kadıköy'de kazanmanız için çok iyi oynamanız lazım. 2,5 galibiyet bizi ligde tutabilir." ifadelerini kullandı.



4 futbolcusunun Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşmesi hakkında konuşan Fatih Tekke "Maçtan önce 3 sarı kartı olan oyuncuları Fenerbahçe maçında oynatmayacağımı söylemiştim. Giresunspor maçı tabii ki önemli. Hastalık var, sakatlık var. Kadroda kim olacak, çok önemi yok. 30-35 kişi antrenman yapıyoruz. 11'de oynaması gereken oyuncularım şu an dışarda. Başımızda birçok şey var. Bunları kamuoyuyla paylaşmıyoruz." dedi.





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