Fatih Tekke: 'İki kat mücadele edin, savaşın, kazanın'

Süper Lig'de son 4 maçın 3'ünü kaybeden Trabzonspor'da, hafta içinde teknik adam değişikliği yaşanmıştı.



Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra göreve başlayan Fatih Tekke, bugün ilk maçına Başakşehir karşısına çıkıyor ve yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor.



Tekke'nin ilk hedefi deplasman kabusunu bitirmek. 47 yaşındaki hoca, kritik karşılaşma öncesi takımıyla bir toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu.



Antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıtmaları için oyuncularından gayret görmek isteyen Tekke, "Bu maçtan alacağımız galibiyet, gelecek haftalar için hem bize hem camiamıza önemli bir moral olur. İki kat mücadele edin" diye konuştu.



"AGRESİF VE DİK OYNAYALIM"



Fatih Tekke, Başakşehir maçını kazanarak yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu galibiyet, hem takımın öz güvenini artıracak hem de Trabzonspor'un sezonun geri kalan bölümünde ortaya koyacağı oyun için önemli bir adım olacak.



Bordo mavili hoca, takımla yaptığı toplantıda, hücum futbolunun yeni dönemin temel taşını oluşturacağını vurguladı.



Trabzonspor'un oyun felsefesini bu yönde şekillendirerek, daha ofansif ve agresif bir oyun anlayışını takıma benimsetmeye çalışacağını belirten Tekke, "Hiçbir rakipten korkmadan dik ve agresif oynamalıyız. Bu sistemi oturtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



KART ALARMI



Başakşehir sınavı öncesi Fırtına'da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Uğurcan, Banza, Ozan, Lundstram ve Vişça'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular bugün kart görürlerse Göztepe karşısında süre alamayacaklar.



