Fatih Tekke: 'Her şeye rağmen bir puan önemli'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakip takım ile puan farkını açmak istediklerini ama her şeye rağmen bir puanın da önemli olduğunu söyledi.



Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin hızlı hücum yakalama anları ile uzun ve ikinci toplardan aynı şeyi yapma hedefinde olduğunu belirterek, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Fakat hücum hattındaki oyuncularımın performansının biraz daha iyi olmasını bekliyordum. Bugün bu çok fazla gerçekleşmedi ama ona rağmen çok üstün oynadığımız bir maç oldu." dedi.



Tekke, yedikleri golle ilgili eleştirilerde bulunarak, "Tacı biz atarken gol yedik. Bireysel hatalar, büyük hatalar. Verilmeyen golümüz de konuşulabilir. Her şeye rağmen artı bir puan önemli. Ama rakibimizle aramızdaki puan farkını da uzatmak istiyorduk. Bu bugün gerçekleşmedi. Belki hakemin yanlış bir kararından dolayı ama genel hatlarıyla oyuncularımın pes etmemesi ve devam edişi benim için önemli ve değerliydi." diye konuştu.



Haftaya önemli bir maça daha çıkacaklarını vurgulayan Tekke, "Her maçımız zor oluyor. Daha az hata yapmamız ve üçüncü bölgede daha sakin olup, oraya yerleşmemiz lazım. Bununla ilgili de çalışacağız." ifadelerini kullandı.