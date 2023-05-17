İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke "Galatasaray'a 90 dakika ön alan baskısı yaptık ve %100 başarılı olduk. Galatasaray da sonuçta çok iyi oynadı diyemiyoruz. Final paslarında hata yaptık, ilk yarı gol bulabilirdik. Fırsatlar geldi. Galatasaray'da 'Şu çok iyi oynadı' diyemiyoruz. Risk aldığımız dönemde ikinci golü yedik. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'ye önlem almıştık. 1 puanı bence hak etmiştik, bence." dedi.



Fatih Tekke ayrıca "Yüksek performans beklediğim oyuncular istediğim verimi sağlamadı. Galatasaray'ın yenmesi normal. Şampiyon olacak diye düşünülen Galatasaray'a karşı çok cesur oynadık." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Fatih Tekke, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İki ekip arasındaki kalite ve tecrübe farkına dikkati çeken Tekke, "Yorulduğumuz bir maç oldu. 90 dakika boyunca ön alan baskısında başarılıydık. Top bizdeyken tecrübeden dolayı başarılı olamadık. Tecrübe ve kalite farkının sonucu belirlediği bir maç oynandı. Ancak bana göre top bizdeyken, kazanılmış topları doğru, antrenmanda tekrar edilmiş şekilde kullanmış olsaydık buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Bunu absürt olarak bulabilirsiniz. Oyuncularımdan, mücadelelerinden çok memnunum ancak tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı." diye konuştu.



Fatih Tekke, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Cumartesi günü çok çok önemli bir maça çıkacağız. İnşallah absürt hatalar yapmayız. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncularımı da kutlarım. Umarım sonraki hafta bu sahada Kasımpaşa'ya karşı ümidimizi artıracak sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.



