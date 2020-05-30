Falcao, Beckham'ı geri çevirdi

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktı 14 lig maçında 9 kez ağları havalandırdı, 1 de asist yaptı.

Foot Mercato, Falcao'ya ocak ayında Beckham'ın takımı İnter Miami'nin teklif yaptığını ama teklifin hem Galatasaray hem Kolombiyalı oyuncu tarafından reddedildiğini iddia etti.Haberde, yıldız futbolcunun, "Türkiye'de böylesine büyük bir kulübe, tutkulu bir topluma ve aldığım tüm sevgiye sahip olmak benim için önemliydi. Bu, kariyerimde bu noktada ihtiyacım olan bir şeydi" sözlerine de yer verildi.