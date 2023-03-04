Fabio Borini: 'Kapıya yakın yatın!'

Daha önce yaşadığı deprem deneyiminde ailesiyle birlikte 5 gün arabada yattığını hatırlatan Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Borini, İngiliz Daily Mail'e konuştu.



Deprem ve Türkiye deneyimlerini paylaştı, başarılı isim yaptığı açıklamada, "İhtiyacınız olan her şeyi içeren bir acil durum çantası hazırlayın. Geceleri kapıya yakın olun, böylece dışarı çıkarken düşünmek zorunda kalmazsınız. Kapıyı kilitlemeyin. Travmatik bir duruma hazırlıklı olmalısın. Yapabileceğin başka bir şey yok. Biz de bir çok kişi gibi depremi sabah öğrendik. Etkilenen sporcuların çoğunu tanıyoruz." dedi.



Kariyeriyle ilgili de konuşan Borini, "Chelsea genç takımında oynamak gelişimimin anahtarıydı. Orada futboldan fazlasını öğrendim. Bana ortama nasıl uyum sağlayacağımı öğretti. Sahip olamadıkların için sızlanmamayı öğretti. Antrenman sahan yok mu? Tamam, haftada iki kez ekstra idman için parka gidiyorum. Havuza ihtiyacım varsa otele. Kültürel olarak çok farklı bir ülkedeyim. Burada öncelikler farklı. Her şey biraz gevşek. Pirlo bir disiplin getirdi ama yine de yapması gereken çok şey var. Örneğin bazen pres yapma stratejisi oyunculara bırakılabiliyor. Pirlo zorluklara uyum sağladı ve iz bırakmaya başladı." açıklamasını yaptı.





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