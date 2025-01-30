Eyüpspor, Sivasspor'u ağırlayacak

Eyüpspor, Süper Lig'de cuma günü Sivasspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, Sivasspor'u ağırlayacak
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30 Ocak 2025 13:20
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında cuma günü Net Global Sivaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 36 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 23 puanla 13. sırada yer alıyor.

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