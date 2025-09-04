04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Eyüpspor'dan Mario Rui hamlesi

Eyüpspor, Portekizli sol bek Mario Rui'yi transfer listesine aldı; tecrübeli futbolcuyla Gaziantep FK de ilgileniyor.

calendar 04 Eylül 2025 15:33
Transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, önemli bir ismi gündemine aldı. İtalyan basınına göre İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde olan tecrübeli sol bek Mario Rui'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı.
 
Calcio Mercato'nun haberine göre, daha önce Galatasaray'ın da transfer listesine giren 34 yaşındaki Portekizli futbolcu için Eyüpspor devrede. Aynı haberde, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin de Mario Rui'yle ilgilendiği bilgisi yer aldı.
 
NAPOLI'DE İZ BIRAKTI
 
Mario Rui, Ocak 2024'te Napoli ile yollarını ayırmıştı. İtalyan ekibinde tam 7.5 sezon forma giyen tecrübeli savunmacı, bu süreçte 227 resmi maça çıktı. Rui, Napoli kariyerinde 3 gol atarken, 26 da asist yaptı. Hem Serie A hem Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan Portekizli futbolcu, Eyüpspor'un sol bek hattı için düşündüğü önemli alternatiflerden biri konumunda.
 
Eyüpspor'un Mario Rui transferinde önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
