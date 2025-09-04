Eyüpspor'dan Mario Rui hamlesi

Transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, önemli bir ismi gündemine aldı. İtalyan basınına göre İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde olan tecrübeli sol bek Mario Rui'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Calcio Mercato'nun haberine göre, daha önce Galatasaray'ın da transfer listesine giren 34 yaşındaki Portekizli futbolcu için Eyüpspor devrede. Aynı haberde, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin de Mario Rui'yle ilgilendiği bilgisi yer aldı.

NAPOLI'DE İZ BIRAKTI

Mario Rui, Ocak 2024'te Napoli ile yollarını ayırmıştı. İtalyan ekibinde tam 7.5 sezon forma giyen tecrübeli savunmacı, bu süreçte 227 resmi maça çıktı. Rui, Napoli kariyerinde 3 gol atarken, 26 da asist yaptı. Hem Serie A hem Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan Portekizli futbolcu, Eyüpspor'un sol bek hattı için düşündüğü önemli alternatiflerden biri konumunda.

Eyüpspor'un Mario Rui transferinde önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.