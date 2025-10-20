Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor, 2-0 kazandı.



Eyüpspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4. dakikada Umut Bozok attı.



EYÜPSPOR, 5 MAÇ SONRA İLKLERİ YAŞADI



Bu sonuçla birlikte teknik direktör Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor, 5 maç sonra hem gol sevinci yaşadı hem de galibiyetle tanıştı. Eyüp, aldığı galibiyetle birlikte puanını 8'e yükseltti ve 15. sırada yer aldı.



Kasımpaşa'nın ise ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi Eyüpspor'a karşı sona erdi ve 9 puanla 11. sırada konumlandı. (2 galibiyet, 3 beraberlik)



Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Trabzonspor deplasmanında olacak. Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas çizgisi üzerinde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 13. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Cem Üstündağ'ın çizgiden çıkardığı top Yalçın Kayan'a kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gianniotis'in çıkardığı meşin yuvarlağı Winck kornere gönderdi.



15. dakikada ikas Eyüpspor 1-0 öne geçti. Legowski'nin pasıyla ceza sahasına giren Thiam, penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluştudu.



27. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin sağında topla buluşan Calegari, ortasını açtı. Arka direkte bulunan Serdar Gürler'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



28. dakikada Baldursson'un pasıyla topla buluşan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Felipe meşin yuvarlağı kurtardı.



36. dakikada Calegari'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay'ın ceza sahası sağ çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu kurtardı.



52. dakikada Diabate'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Szalai'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe direk dibinden topu kornere çeldi.



Aynı dakikada Kasımpaşa'nın paslaşarak kullandığı kornerde Ali Yavuz Kol'un sol taraftan ortasında altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş, topa kafayla vurdu. Yan direğe çarpan topu Eyüpsporlu oyuncular uzaklaştırdı.



76. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in sağ çaprazdan çektiği şutta, top uzak direğin dibinden auta gitti.



80. dakikada Kerem Demirbay'ın pasıyla topla buluşan Ampem'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Gianniotis soluna yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.



90+4. dakikada Eyüpspor durumu 2-0 yaptı. Ceza sahasının sağ tarafında bulunan Seslar'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp



ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay (Dk. 85 Emre Akbaba), Legowski, Halil Akbunar (Dk. 67 Ampem), Yalçın Kayan (Dk. 75 Stepanenko), Serdar Gürler (Dk. 85 Seslar), Thiam (Dk. 86 Umut Bozok)



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Dk. 85 Emre Taşdemir), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 85 Yusuf Barası), Fall (Dk. 62 Cafu), Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş



Goller: Dk. 15 Thiam, Dk. 90+4 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 5 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Cem Üsütndağ (Kasımpaşa)



