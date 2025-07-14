Esenler'de Tugay Kaçar ile 2 yıl devam

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam 1'inci Lig ekibi Esenler Erokspor, iç transferde de harekete geçti. 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen yeşil-sarılı ekip, 2023-24 sezonunda Eyüpspor ile 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz takımda forma giyen Tugay Kaçar'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzattı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Erokspor'da kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam 1'inci Lig ekibi Esenler Erokspor, iç transferde de harekete geçti. 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen yeşil-sarılı ekip, 2023-24 sezonunda Eyüpspor ile 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz takımda forma giyen Tugay Kaçar'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzattı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Erokspor'da kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.