Ernest Muçi 2 ay sonra attı

Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.
1-1 berabere biten mücadelede Beşiktaş'ın golü Ernest Muçi'den geldi.
Arnavut oyuncu, ligde Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında peş peşe ağları sarsmıştı.
SAKATLIK-FORMSUZLUK
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı.
23 yaşındaki hücum oyuncusu, sahalarda döndükten sonra bir türlü form tutamadı.
LİGDE 4. GOL
Rizespor karşısında ilk 11'de başlayan Muçi, 45+3'te ağlara havalandırdı ve 2 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Bu gol aynı zamanda Muçi'nin bu sezon ligde attığı 4. gol oldu.
1-1 berabere biten mücadelede Beşiktaş'ın golü Ernest Muçi'den geldi.
Arnavut oyuncu, ligde Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında peş peşe ağları sarsmıştı.
SAKATLIK-FORMSUZLUK
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı.
23 yaşındaki hücum oyuncusu, sahalarda döndükten sonra bir türlü form tutamadı.
LİGDE 4. GOL
Rizespor karşısında ilk 11'de başlayan Muçi, 45+3'te ağlara havalandırdı ve 2 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Bu gol aynı zamanda Muçi'nin bu sezon ligde attığı 4. gol oldu.