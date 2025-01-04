Ernest Muçi 2 ay sonra attı

Muçi, Rizespor karşısında attığı golle 2 ay sonra ilk kez gol attı ve gol sayısını 5'e çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ernest Muçi 2 ay sonra attı
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04 Ocak 2025 10:27
Son güncelleme 04 Ocak 2025 10:55
Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. 

1-1 berabere biten mücadelede Beşiktaş'ın golü Ernest Muçi'den geldi. 

Arnavut oyuncu, ligde Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında peş peşe ağları sarsmıştı. 

SAKATLIK-FORMSUZLUK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı. 

23 yaşındaki hücum oyuncusu, sahalarda döndükten sonra bir türlü form tutamadı. 

LİGDE 4. GOL

Rizespor karşısında ilk 11'de başlayan Muçi, 45+3'te ağlara havalandırdı ve 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. 

Bu gol aynı zamanda Muçi'nin bu sezon ligde attığı 4. gol oldu.
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