Erman Toroğlu: "Galatasaray'ın penaltısı tekrarlanmalıydı"

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların kaçırdığı penaltının tekrarlanması gerektiği söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erman Toroğlu: 'Galatasaray'ın penaltısı tekrarlanmalıydı'
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26 Ekim 2021 00:31
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi mücadelesini yorumlayan Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların kaçırdığı penaltının tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Mücadelenin 81. dakikasında Mustafa Muhammed'in kaçırdığı penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray'ın penaltısının tekrarlanması gerekiyordu. Tam 3 oyuncu ceza sahasına giriyor." ifadelerini kullandı.

ERSİN PENALTIYI KURTARDI!

Karşılaşmanın 81. dakikasında Domagoj Vida'nın elle oynaması sonucunda kazanılan penaltıyı sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed kullandı. Mısırlı futbolcunun penaltısında Ersin gole izin vermedi.


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