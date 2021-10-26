Erman Toroğlu: 'Galatasaray'ın penaltısı tekrarlanmalıydı'

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi mücadelesini yorumlayan Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların kaçırdığı penaltının tekrarlanması gerektiğini söyledi.
Mücadelenin 81. dakikasında Mustafa Muhammed'in kaçırdığı penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray'ın penaltısının tekrarlanması gerekiyordu. Tam 3 oyuncu ceza sahasına giriyor." ifadelerini kullandı.
ERSİN PENALTIYI KURTARDI!
Karşılaşmanın 81. dakikasında Domagoj Vida'nın elle oynaması sonucunda kazanılan penaltıyı sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed kullandı. Mısırlı futbolcunun penaltısında Ersin gole izin vermedi.
Mücadelenin 81. dakikasında Mustafa Muhammed'in kaçırdığı penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray'ın penaltısının tekrarlanması gerekiyordu. Tam 3 oyuncu ceza sahasına giriyor." ifadelerini kullandı.
ERSİN PENALTIYI KURTARDI!
Karşılaşmanın 81. dakikasında Domagoj Vida'nın elle oynaması sonucunda kazanılan penaltıyı sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed kullandı. Mısırlı futbolcunun penaltısında Ersin gole izin vermedi.