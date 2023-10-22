Erce Kardeşler: 'Kendime çok kızgınım, bana yakışmadı'

Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"BANA YAKIŞMADI"



Kendisi adına kötü bir maç olduğunu söyleyen Erce, "Fenerbahçe'nin çok hızlı başlayacağını biliyorduk. Tüm içerideki maçlarda ilk 15 dakikada goller buldular. Bunun önüne geçmek için bir plan yaptık. Biz maçların ilerleyen dakikalarında daha iyiyiz, fizik kapasitemiz çok yüksek. Bugün benim açımdan kötü oldu. Nasıl iyi günler oluyor, övgüleri alıyoruz, bugün tüm eleştirilere açığım. Kendime yakışmayan bir oyun oynadım. Kendime çok kızgınım. Bana yakışmadı. Bu şehri temsil ediyorum, kendimi buna yakıştıramadım. Bu şehri, bu şekilde temsil etmeye hakkım yok. Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptılar." dedi.



"KENDİM OLSAM BÖYLE OLMAZDI"



Önceki haftalarda olduğu gibi oynasaydı "Sezonun ilk 8 haftasındaki Erce olsa buradan puan veya puanlarla dönebilirdik. Bunu da sevmiyorum. Yağmur yağmıyorken şemsiye almanıza gerek yok. Yağmur yağacak demenize de gerek yok. Sorumluluk bana ait. Kötü bir gün geçirdim, kötü goller yedim. Maçın içine giremedim. Bugünü burada bırakacağız. Yarın yeni bir gün. Düştüğümüz gibi kalkmasını bileceğiz. Önemli olan düştüğünüz yerden kalkmaktır. Herkes övgüyü sever ama bugün en ağır eleştiriyi kendime ben yapacağım." ifadelerini kullandı.