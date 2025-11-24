24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Enzo Maresca'dan Barcelona ve Lewandowski yanıtı!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Kasım 2025 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Enzo Maresca'dan Barcelona ve Lewandowski yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Barcelona'nın inanılmaz bir takım olduğunu ancak kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Maresca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol ekibi Barcelona ile salı günü oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, Katalan temsilcinden övgüyle bahsederek, "Harika oynuyorlar, Barcelona'dan her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz. Saldırıları, savunmaları, geçen sezon ligi kazanmaları. İyi bir takım ve her zaman inisiyatifleri var. Biz de kendi tarafımızda aynısını yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.


Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Lewandowski'ye karşı agresif olacaklarını belirten Maresca, "Kesinlikle, Lewandowski olağanüstü bir oyuncu. Onu savunmak için elimizden geleni yapacağız, yani agresif olacağız. Ama Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Frenkie de Jong gibi çok fazla oyuncuları var. Ama bizim de maçı kazanmaya çalışabilecek çok fazla oyuncumuz var." diye konuştu.

45 yaşındaki teknik adam, Estevao ile Lamine Yamal'ın kıyaslanmasıyla ilgili, "Estevao, şimdiden yüksek seviyede oynuyor. Elbette çok genç ve daha iyi yapabileceği çok şey var. Futbolu seven insanlar için Estevao, Lamine Yamal, Pedri gibi oyuncuları izlemek güzel, futbolun güzelliği bu." değerlendirmesinde bulundu.

Cole Palmer'ın ne zaman forma giymeye başlayacağıyla ilgili soru üzerine de Maresca, İngiliz futbolcunun çalışmalara başladığını ancak hafta sonu Arsenal ile karşılaşacakları Londra derbisine yetişmesini beklemediği yanıtını verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.