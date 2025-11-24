Enzo Maresca'dan Barcelona ve Lewandowski yanıtı!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Barcelona'nın inanılmaz bir takım olduğunu ancak kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Maresca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol ekibi Barcelona ile salı günü oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.İtalyan teknik adam, Katalan temsilcinden övgüyle bahsederek, "ifadelerini kullandı.Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Lewandowski'ye karşı agresif olacaklarını belirten Maresca,diye konuştu.45 yaşındaki teknik adam, Estevao ile Lamine Yamal'ın kıyaslanmasıyla ilgili,değerlendirmesinde bulundu.