Enzo Barrenechea, Benfica'da

ASTON VILLA PAYINI ALACAK

GEÇEN SEZON VALENCIA

Avrupa'da transfer hareketliliği hız kesmeden sürerken, Benfica önemli bir hamle yaptı. Portekiz temsilcisi, Aston Villa'nın 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Enzo Barrenechea 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı. 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Benfica, belirli hedeflerin gerçekleşmesi durumunda devreye girecek 12 milyon Euroluk bir satın alma opsiyonuna da sahip olacak.Anlaşmada dikkat çeken bir detay ise Aston Villa'nın sonraki satıştan pay alma hakkı oldu. İngiliz kulübü, oyuncunun gelecekte başka bir kulübe transferinden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 30'unu alma hakkını elinde tutuyor. Ancak bu rakam en fazla 10 milyon Euro ile sınırlı olacak.Geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekibi Valencia'da kiralık geçiren Enzo Barrenechea, 31 maçta görev yaptı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.