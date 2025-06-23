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Enis Destan için yeni formül!

Göztepe, Enis Destan transferini gerçekleştirmek için araya Southampton'ı dahil etmeyi planlıyor.

calendar 23 Haziran 2025 14:36
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Enis Destan için yeni formül!
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İzmir doğumlu Enis Destan'ı da daha önce listesine alan Göztepe'ye umut doğdu.

Göztepe'nin Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan Trabzonspor'a transfer olması beklenen Nijeryalı forvet Paul Onuachu'ya karşılık Enis Destan'ı isteyebileceği bildirildi.

Enis'in Karadeniz ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak Göztepe'nin Paul Onuachu kozunu kullanarak Enis transferini bitirmeyi amaçladığı öğrenildi.

Enis, Altınordu altyapısında yetiştikten sonra 2021 yılında Trabzonspor'a transfer oldu.

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