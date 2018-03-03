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Emre Çolak'lı Deportivo puanı kurtardı

Deportivo, Emre Çolak'ın 43 dakika forma giydiği maçta Eibar ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Emre Çolak'lı Deportivo puanı kurtardı
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03 Mart 2018 22:40
La Liga'nın 27.Deportivo, taraftarı önünde Eibar'ı konuk etti. Emre Çolak'ın 43 dakika sahada kaldığı maçta Deportivo ile Eibar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Deportivo'nun tek golünü 33. dakikada Eibar kalecisi Marko Dmitrovic kendi kalesine attı. Eibar'ın golünü ise 11. dakikada Takashi Inui attı. Deportivo'da kaleci Koval 39. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kartın ardından 43. dakikada Emre Çolak kenara gelirken yedek kaleci Ruben oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Deportivo puanını 19'a çıkarırken, Eibar'ın puanı 39 oldu.

Deportivo gelecek hafta deplasmanda Girona ile karşı karşıya gelecek. Eibar ise haftaya Real Madrid'i sahasında konuk edecek.

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