Ege'nin incileri TFF 3. Lig'de buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu, 3'üncü Lig'in yeni sezonda daha önce de gündeme geldiği gibi bölgesel olarak oynanmasına karar verirken Ege takımları 4'üncü Grup'ta bir araya geldi.



Ligde 4'üncü Grup İzmir temsilcileri Karşıyaka, Altay, Bornova 1877, İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 FK, Aydın'dan Nazillispor, Efeler 09 SFK, Balıkesir'dan Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Bld, Denizli'den Denizli İdmanyurdu, Uşakspor, Kütahyaspor, Afyonspor, Alanya 1221 Futbol, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehirspor'dan oluştu. Ligde bu kararla havayoluyla gidilen uzak deplasmanlar büyük oranda azaldı.



Grupta Ege'nin yanı sıra Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'dan bölgeye yakın takımlar da yer aldı. Liglerde son olarak 7 yıl önce 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de rakip olan İzmir'in köklü temsilcileri Karşıyaka ile Altay seneler sonra buluştu. Eskişehirspor, Balıkesirspor gibi köklü takımlar da grupta mücadele edecek.