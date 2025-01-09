Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi!

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'i 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi!
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09 Ocak 2025 23:36
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Tent Obrenovac'a konuk oldu.

Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakayı konuk ekip 3-1 kazandı.
 Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.

İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.


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