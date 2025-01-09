Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi!

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Tent Obrenovac'a konuk oldu.
Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.
İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.
Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.
Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.
İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.
Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.