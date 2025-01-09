Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi!

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Tent Obrenovac'a konuk oldu.



Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.



İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.



Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.





