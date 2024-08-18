Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş için hakem tepkisi!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Beşiktaş maçı için paylaşım yaptı. Karakurt, "Hakeme rağmen... Boğazın Kralı İstanbul'un sahibi" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş için hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2024 23:20
Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor ile oynadığı maça Ebrar Karakurt'tan yorum geldi.

Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakeme rağmen... Boğazın Kralı İstanbul'un sahibi" ifadelerini kullandı.

Karakurt'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ebrar Karakurt, daha önce de Beşiktaş maçlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery