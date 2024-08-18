Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş için hakem tepkisi!

Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor ile oynadığı maça Ebrar Karakurt'tan yorum geldi.
Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakeme rağmen... Boğazın Kralı İstanbul'un sahibi" ifadelerini kullandı.
Karakurt'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Ebrar Karakurt, daha önce de Beşiktaş maçlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakeme rağmen... Boğazın Kralı İstanbul'un sahibi" ifadelerini kullandı.
Karakurt'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Ebrar Karakurt, daha önce de Beşiktaş maçlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
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