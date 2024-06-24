Dwight Yorke: "Man United hemen Arda Güler'i alsın"

Manchester United'ın eski futbolcularından Dwight Yorke, İngiliz kulübünün Arda Güler'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dwight Yorke: 'Man United hemen Arda Güler'i alsın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2024 19:27
Son güncelleme 24 Haziran 2024 20:16
Manchester United'ın eski futbolcularından Dwight Yorke, İngiliz kulübünün Arda Güler'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Mirror'da yer alan habere göre; Yorke, Arda'nın bir yıldız gibi parladığını söyleyerek, "Arda Güler'in birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor ve Türkiye için attığı harika golle bu özel niteliğe sahip olduğunu gösterdi. Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes onu Real Madrid'in yedek kulübesinden kurtarmak isteyecek." ifadelerini kullandı.

"DE BRUYNE VE SALAH GİBİ OLABİLİR! NEYİ BEKLİYORSUNUZ?"

Arda'nın Manchester United için çok uygun olduğunu söyleyen Yorke, United yönetiminin neyi beklediğini anlamadığını söylerek, "Kevin De Bruyne ve Muhammed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bunun kariyerlerine fayda sağladığını gördük, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp Man United'a katılmasının da benzer bir durum olmayacağını kim söyleyebilir? Hafta içi ve hafta sonu oynama fırsatına ihtiyacı var. Herkes tecrübeli ve hızlı bir çözüm arıyor ama dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz. Manchester United hemen onunla sözleşme imzalamalı!" sözlerini sarf etti.
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery