Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes ile oynanan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:



"Oynamamıza izin verilirse bu ligi ikinci bitiren takım olduğumuzu gösterebiliriz demiştim. Biz sezon boyunca iyi basketbol oynadık, hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Biz bu seriyi 2-0'a getirmemizin engellenmesini hak etmedik. Ben ve takımım, bu serinin yeniden Akatlar'a dönmesi için her şeyi yapacağız. Türkiye'de bazı şeylerin çabuk unutulduğunu biliyorum ama ben ilk maçta olanları unutmadım."



