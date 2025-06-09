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Dusan Alimpijevic, Efes maçı sonrası hakemlere sitem etti!

Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic, seriyi bırakmayacaklarını ve mücadeleyi Akatlar'a taşımak istediklerini söyledi.

calendar 09 Haziran 2025 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Dusan Alimpijevic, Efes maçı sonrası hakemlere sitem etti!
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Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes ile oynanan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:

"Oynamamıza izin verilirse bu ligi ikinci bitiren takım olduğumuzu gösterebiliriz demiştim. Biz sezon boyunca iyi basketbol oynadık, hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Biz bu seriyi 2-0'a getirmemizin engellenmesini hak etmedik. Ben ve takımım, bu serinin yeniden Akatlar'a dönmesi için her şeyi yapacağız. Türkiye'de bazı şeylerin çabuk unutulduğunu biliyorum ama ben ilk maçta olanları unutmadım."


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