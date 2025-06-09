Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes ile oynanan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:
"Oynamamıza izin verilirse bu ligi ikinci bitiren takım olduğumuzu gösterebiliriz demiştim. Biz sezon boyunca iyi basketbol oynadık, hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Biz bu seriyi 2-0'a getirmemizin engellenmesini hak etmedik. Ben ve takımım, bu serinin yeniden Akatlar'a dönmesi için her şeyi yapacağız. Türkiye'de bazı şeylerin çabuk unutulduğunu biliyorum ama ben ilk maçta olanları unutmadım."
"Oynamamıza izin verilirse bu ligi ikinci bitiren takım olduğumuzu gösterebiliriz demiştim. Biz sezon boyunca iyi basketbol oynadık, hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Biz bu seriyi 2-0'a getirmemizin engellenmesini hak etmedik. Ben ve takımım, bu serinin yeniden Akatlar'a dönmesi için her şeyi yapacağız. Türkiye'de bazı şeylerin çabuk unutulduğunu biliyorum ama ben ilk maçta olanları unutmadım."
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