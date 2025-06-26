Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tarihi başarılar gördüğü Okan Buruk'un emeğini ödüllendirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüp ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Buruk'un sözleşmesi, iyileştirme yapılarak uzatılacak.
Özbek, geçen sezon 110 milyon TL alan Buruk'un yıllık ücretini 140-150 milyon TL bandına çıkararak 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek. Ki +2 olmasının sebebi, Özbek'in seçim hassasiyeti.
"GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE BURDASIN"
Görev süresi 2026 Mayıs'ta sona erecek olan Özbek bir dönem daha projelerini devam ettirmek için göreve talip olacak. Eğer güven tazeler ve iki yıllık daha yetki alırsa Okan Buruk ile yoluna devam edecek. Dursun Özbek, "Biz görevde olduğumuz sürece buradasın" diyecek
Yerel bazda başarılara bir anlamda doyan tecrübeli teknik adamın amacı da yeni sezonda sarı kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde önemli mesafe almak. Kadro kalitesine bakan camianın da beklentisi de bu yönde.
AVRUPA HAYALİ KENARDA DURUYOR
Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan, teknik adam olarak da Başakşehir ve Galatasaray'da Süper Lig şampiyonlukları gören Okan Buruk'un yol haritasında Avrupa'da bir kulüp çalıştırmak var. Her ne kadar bu dönemde adı Suudi Arabistan ve İtalya'da gündeme gelse de Buruk bunu Galatasaray kariyeri sonrasına bırakmış durumda. Çalışmaları ve hazırlığı da uzun vadeli olarak sürüyor.
Özbek, geçen sezon 110 milyon TL alan Buruk'un yıllık ücretini 140-150 milyon TL bandına çıkararak 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek. Ki +2 olmasının sebebi, Özbek'in seçim hassasiyeti.
"GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE BURDASIN"
Görev süresi 2026 Mayıs'ta sona erecek olan Özbek bir dönem daha projelerini devam ettirmek için göreve talip olacak. Eğer güven tazeler ve iki yıllık daha yetki alırsa Okan Buruk ile yoluna devam edecek. Dursun Özbek, "Biz görevde olduğumuz sürece buradasın" diyecek
Yerel bazda başarılara bir anlamda doyan tecrübeli teknik adamın amacı da yeni sezonda sarı kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde önemli mesafe almak. Kadro kalitesine bakan camianın da beklentisi de bu yönde.
AVRUPA HAYALİ KENARDA DURUYOR
Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan, teknik adam olarak da Başakşehir ve Galatasaray'da Süper Lig şampiyonlukları gören Okan Buruk'un yol haritasında Avrupa'da bir kulüp çalıştırmak var. Her ne kadar bu dönemde adı Suudi Arabistan ve İtalya'da gündeme gelse de Buruk bunu Galatasaray kariyeri sonrasına bırakmış durumda. Çalışmaları ve hazırlığı da uzun vadeli olarak sürüyor.
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