Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeniden transferin başına geçiyor. Geçen hafta bir operasyon geçiren ve önceki gün taburcu olan Başkan Özbek transferde önemli kararlar için düğmeye basacak.
TOPLANTI KARARI
Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ başkanvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.
3 ANA KONU KONUŞULACAK
Bu toplantıyla beraber transfere hız verileceği belirtildi. Victor Osimhen'in transferi başta olmak üzere kaleci konusu ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumunun konuşulacağı aktarıldı.
TOPLANTI KARARI
Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ başkanvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.
3 ANA KONU KONUŞULACAK
Bu toplantıyla beraber transfere hız verileceği belirtildi. Victor Osimhen'in transferi başta olmak üzere kaleci konusu ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumunun konuşulacağı aktarıldı.