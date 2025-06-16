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Durant'in takas tercihleri Spurs, Rockets ve Heat

Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, takas edilmesi durumunda rotasını çevirmek istediği takımları belirledi.

calendar 16 Haziran 2025 11:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Durant'in takas tercihleri Spurs, Rockets ve Heat
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Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, takas edilmesi durumunda rotasını çevirmek istediği takımları belirledi.

The Athletic'ten Sam Amick, Jon Krawczynski ve Kelly Iko'nun haberine göre; 36 yaşındaki yıldız oyuncu, eğer bu yaz Phoenix'ten ayrılırsa, San Antonio Spurs ve Houston Rockets'a gitmeyi tercih ediyor. ESPN'den Shams Charania ise Durant'ın Miami Heat'e de sıcak baktığını belirtti.

Durant hâlihazırda sözleşme altında olduğu için gideceği takımı doğrudan seçemese de, yaklaşan serbest oyuncu statüsü nedeniyle gideceği takıma uzun vadeli bağlılık gösterip göstermeyeceğini belirterek dolaylı bir etki yaratabiliyor. Charania'nın aktardığına göre, Durant sadece Spurs, Rockets ve Heat ile uzun süreli sözleşme imzalamaya istekli olacağını belirtmiş durumda.


Phoenix Suns'ın, kadrosunu Devin Booker ve yeni başantrenör Jordan Ott etrafında yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda, iki kez Finaller MVP'si seçilen Durant ile yolları ayırması bekleniyor. Suns, bu ayın başlarında Durant için olan talebini düşürdü ve 25 Haziran'daki NBA Draft'ı öncesi bir takas yapmayı hedefliyor.

Durant'a ilgi gösteren takımlar arasında Minnesota Timberwolves ve New York Knicks'in de yer aldığı belirtiliyor.


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