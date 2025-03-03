ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Suns yönetimi sezon sonunda kadroda köklü değişiklikler yapmayı değerlendiriyor. Eğer takım kalan maçlarda ciddi bir çıkış yakalayamazsa, yıldız oyuncu Kevin Durant'in takas edilmesi gündeme gelebilir.



Charania'nın aktardığına göre, Durant, Şubat ayındaki takas döneminde adının söylentilere karışmasına şaşırdı, ancak yaz aylarında olası bir takas sürecinde Suns yönetimiyle iş birliği yapmaya hazır.



Durant'in transferiyle ilgilenen 4 ila 6 şampiyonluk adayı takımın olduğu belirtilirken, Phoenix Suns şu anda Batı Konferansı'nda 11. sırada ve play-in potasının 3.5 galibiyet gerisinde bulunuyor.



Şubat ayını 3 galibiyet ve 10 mağlubiyetle tamamlayan Suns, zorlu bir süreçten geçerken, Durant bireysel olarak üst düzey performans sergilemeye devam ediyor. 36 yaşındaki yıldız, 2024-25 sezonunda maç başına 26.7 sayı, 5.9 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynarken, %53.1 saha içi isabet oranı yakaladı.



Durant, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Phoenix ile sözleşmeli olsa da, bu yaz 2 yıl ve 120 milyon dolar değerinde maksimum kontrat uzatma hakkına sahip. Ancak Suns, Durant'i takas etmek yerine onun etrafında yeni bir yapılanmaya gitmeyi de tercih edebilir.



Golden State Warriors da dahil olmak üzere bazı takımların Durant'i takas etmek için ciddi girişimlerde bulunduğu bilinirken, Suns yönetimi yıldız oyuncuyu sezon ortasında elinde tutma kararı aldı.



