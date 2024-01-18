Duhan Aksu'nun yeni takımı belli oldu

Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Duhan Aksu'nun yeni takımı belli oldu
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18 Ocak 2024 17:31
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Duhan Aksu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki Aksu, son olarak Kasımpaşa'da forma giydi.

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