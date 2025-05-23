22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
4-1
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
3-2UZS
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
2-0
22 Mayıs
Winterthur-Sion
2-0
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
3-2

Dua Lipa'nın Galatasaray'dan istediği ücret dudak uçuklattı

Galatasaray taraftarların heyecanla beklediği şampiyonluk kutlaması öncesi dünyaca ünlü şarkıcının astronomik isteği gündem oldu. 3 Grammy Ödülü sahibi Dua Lipa, Galatasaray'ın kutlama programına katılmak için 3,5 milyon dolar talep etti.

calendar 23 Mayıs 2025 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 11:20
Dua Lipa'nın Galatasaray'dan istediği ücret dudak uçuklattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı. Armasına 5'inci yıldızı eklemeye hak kazanan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesinin şampiyonluk kutlamaları için yeterli olmadığını düşünerek, Yenikapı Miting Alanı için İstanbul Valiliği'nden izin aldı.

DUA LIPA ŞAŞKINLIĞI

Yönetimin, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak programa Dua Lipa'nın da katılması için görüşmeler yaptığı iddia edildi. Ancak dünyaca ünlü 29 yaşındaki şarkıcıdan gelen cevap büyük şaşkınlık yaşattı.

3,5 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Spor Gecesi'nin haberine göre; Dua Lipa, şampiyonluk kutlaması organizasyonu için sarı-kırmızılı kulüpten 3,5 milyon dolar talep etti. Rakamın çok yüksek olması nedeniyle Dua Lipa'ya herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Altay
Atiye
Aydilge
Betül Demir
Block3
Coşkun Sabah
Ebru Yaşar
Emircan İğrek
Enbe Orkestrası
Gripin
Gökhan Kırdar
Güliz Ayla
Kenan Doğulu  

 

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.