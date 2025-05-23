Dua Lipa'nın Galatasaray'dan istediği ücret dudak uçuklattı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı. Armasına 5'inci yıldızı eklemeye hak kazanan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesinin şampiyonluk kutlamaları için yeterli olmadığını düşünerek, Yenikapı Miting Alanı için İstanbul Valiliği'nden izin aldı.
DUA LIPA ŞAŞKINLIĞI
Yönetimin, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak programa Dua Lipa'nın da katılması için görüşmeler yaptığı iddia edildi. Ancak dünyaca ünlü 29 yaşındaki şarkıcıdan gelen cevap büyük şaşkınlık yaşattı.
3,5 MİLYON DOLAR İSTEDİ
Spor Gecesi'nin haberine göre; Dua Lipa, şampiyonluk kutlaması organizasyonu için sarı-kırmızılı kulüpten 3,5 milyon dolar talep etti. Rakamın çok yüksek olması nedeniyle Dua Lipa'ya herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdi.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SAHNE ALACAK SANATÇILAR
Altay
Atiye
Aydilge
Betül Demir
Block3
Coşkun Sabah
Ebru Yaşar
Emircan İğrek
Enbe Orkestrası
Gripin
Gökhan Kırdar
Güliz Ayla
Kenan Doğulu
DUA LIPA ŞAŞKINLIĞI
Yönetimin, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak programa Dua Lipa'nın da katılması için görüşmeler yaptığı iddia edildi. Ancak dünyaca ünlü 29 yaşındaki şarkıcıdan gelen cevap büyük şaşkınlık yaşattı.
3,5 MİLYON DOLAR İSTEDİ
Spor Gecesi'nin haberine göre; Dua Lipa, şampiyonluk kutlaması organizasyonu için sarı-kırmızılı kulüpten 3,5 milyon dolar talep etti. Rakamın çok yüksek olması nedeniyle Dua Lipa'ya herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdi.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SAHNE ALACAK SANATÇILAR
Altay
Atiye
Aydilge
Betül Demir
Block3
Coşkun Sabah
Ebru Yaşar
Emircan İğrek
Enbe Orkestrası
Gripin
Gökhan Kırdar
Güliz Ayla
Kenan Doğulu
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