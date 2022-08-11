Dries Mertens'in lakabı neden Ciro?

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens ile ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı. Napoli taraftarlarının 'Ciro' lakabıyla çağırdığı Mertens'in bu lakabı kullanmasının sebebi de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'in lakabı neden Ciro?
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11 Ağustos 2022 13:05
Galatasaray'ın yeni transferi Mertens ile ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Napoli şehrine olan aidiyeti yüzünden Juventus'un 5 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren ve Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Dries Mertens'in, İtalya'da 'Ciro' lakabını almasının ilginç bir hikâyesi var...

Napoli'ye geldiği ilk sezonda arkadaşlarıyla gittiği bowling salonunda tanınıp rahatsız edilmemesi için salon sahibi, Hollandalı golcünün oyun oynadığı kulvarın tepesindeki ekrana ismini 'Ciro Martines' olarak yazar.

Bowling salonunun müdavimi olan ancak bir süre sonra elbette Napoliler'in salonda keşfettiği Mertens için salon sahibi o günden sonra da ekrana 'Ciro Mertens' olarak ismini yazar.

Ciro ismini çok seven Mertens de geride kalan ilkbaharda dünyaya gelen oğluna 'Ciro' ismini verir. 

 
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