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Doncic'ten Lakers'ın yeni sahibine destek: "Tanışmak için sabırsızlanıyorum"

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, takımın yeni sahibi olan milyarder iş insanı Mark Walter'la tanışmak için heyecanlı olduğunu açıkladı.

calendar 20 Haziran 2025 12:22 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Doncic'ten Lakers'ın yeni sahibine destek: 'Tanışmak için sabırsızlanıyorum'
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Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, takımın yeni sahibiyle tanışmak için heyecanlı olduğunu açıkladı.

Sloven yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lakers'ın çoğunluk hisselerinin Buss ailesinden milyarder iş insanı Mark Walter'a devredileceği yönündeki haberlere destek verdi.

Walter, MLB takımlarından Los Angeles Dodgers'ın başkanı ve çoğunluk hissedarı olarak biliniyor.


Doncic paylaşımında, Jeanie Buss'a teşekkür ederken onun takım içindeki rolünü sürdürmesinden memnuniyet duyduğunu da belirtti.

ESPN'den Shams Charania ve Ramona Shelburne'ün haberine göre, Doncic'e bu anlaşmayla ilgili kısa süreli bir ön bilgilendirme yapıldı.

Beş kez All-Star seçilen Doncic, Şubat ayında gerçekleşen takasla Lakers'a katılmış, bu işlemde Anthony Davis Dallas Mavericks'e gönderilmişti. Lakers bu takas sonrası 19 galibiyet – 13 mağlubiyet almış ancak ilk turda elenmişti.

Doncic, Lakers formasıyla normal sezonda çıktığı 28 maçta 28.2 sayı, 8.1 ribaunt ve 7.5 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan eski Lakers yıldızı ve yöneticisi Magic Johnson da, Dodgers ortaklığı üzerinden tanıdığı Walter'ı sosyal medyada açıkça destekledi.


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