12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Dominik Livakovic: "Her zaman bunu istedim"

Fenerbahçe'den Girona'ya giden Dominik Livakovic, transferiyle ilgili konuştu.

calendar 12 Eylül 2025 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 10:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dominik Livakovic: 'Her zaman bunu istedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'den Girona'ya giren Dominik Livakovic, Foot Mercato'ya verdiği röportajda transferiyle ilgili konuştu.

Hırvat file bekçisi, La Liga'ya transfer tercihiyle ilgili, "La Liga'da oynamak benim için her zaman bir hayaldi. Yoğunluğu, atmosferi, tutkusu ve rekabet seviyesi, her oyuncunun bir noktada deneyimlemek isteyeceği şeyler." dedi.

"EN İYİ FORMUMDAYIM"

Girona'nın sezona kötü bir başlangıç yaptığı (3 maçta puan alamadı) hatırlatılan ve Girona'yı tercih nedeni sorulan Livakovic, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi formumda olduğumu hissediyorum. Artık daha fazla tecrübem var ve her zaman gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Girona'ya katıldığım için mutluyum. Bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum. Amacım; deneyimimi, istikrarımı, tutkumu sahada ve saha dışında takıma yardımcı olmak için kullanmak. La Liga harika bir meydan okuma ve kulüp ile birlikte gelişmeyi ve iyi sonuçlar almak için mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." sözlerini sarf etti.


30 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe'den Girona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.