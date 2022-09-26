Doğa Koleji, Türkiye için sahaya çıkıyor!

Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen Doğa Koleji genç erkek takımı, bugün oynayacağı maçta Türkiye için mücadelesine devam edecek.



Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, yarı final maçı, bugün Türkiye saati ile 14.00'te oynanacak ve ISF'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.



Akademik başarılarının yanı sıra sanatsal ve sportif başarılarıyla da adından söz ettiren Doğa Koleji, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'na bu yıl da damgasını vurmaya devam ediyor.



Genç kız ve genç erkek kategorilerinde mücadele eden Doğa Koleji genç kız ve genç erkek takımları, Türkiye şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğu için Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele ediyor.



Grup maçlarının ilk gününde erkeklerde Tayvan'ı 76-42'lik skorla mağlup eden Doğa Koleji, kızlarda Nijerya'ya 49-39'luk skorla yenildi. Şampiyonanın ikinci gününde Doğa Koleji erkek takımı 64-45'lik skorla Macaristan mücadelesini kazanırken, kız takımı ise 63-23'lük skorla Şili'yi mağlup etti.



Çeyrek final öncesi son maçta erkekler Nijerya'yı 83-52'lik skorla yenerken, kızlar 64-59'luk skorla Bulgaristan maçını kazandı. Grup maçlarındaki başarılarıyla Doğa Koleji, çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.



Çeyrek finalde rakibi Yunanistan'ı 89-47'lik skorla yenen Doğa Koleji erkek takımı, namağlup yarı finale yükseldi. Genç kız takımı ise rakibi Slovenya'ya 44-32'lik skorla mağlup olurken, klasman maçlarıyla şampiyonaya devam edecek.



- "Ülkemize şampiyonluğu getirmeyi hedefliyoruz"



Açıklamada takımların ortak değerlendirmesine yer verildi. Türkiye'yi dünyada temsil etmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını aktaran Doğa Koleji takımları, "Sonuna kadar mücadelemizden ödün vermeyerek ülkemize şampiyonluğu getirmeyi hedefliyoruz. Bizi destekleyen ve başarımızda emeği olan ailelerimize, spor koordinatörlüğümüze, öğretmenlerimize ve tüm Doğa ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman da Doğa Koleji'nin çeşitli takım sporlarında 6 dünya şampiyonluğu, 49 Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Hem kız hem erkek takımı olarak dünya şampiyonasına 5 defa giden, ilk 8 ve ilk 4'e kalarak madalya alan tek okuluz. Öğrencilerimizi dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği ve yarı finale adını yazdırdıkları için tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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