Djiku: "Takımda herkes çok mutlu"

Fenerbahçe'nin, Ganalı stoperi Alexander Djiku kazanılan Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djiku: 'Takımda herkes çok mutlu'
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28 Eylül 2023 22:23
Fenerbahçe'de, Başakşehir maçının açılış golünü atan Alexander Djiku maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk golünü attıüı için mutlu olduğunu söyleyen Djiku, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de ilk golümü attım. Maça iyi başladık. Antrenmanlarda şut idmanlarına katılıyorum, güzel goller atabiliyorum. Takım olarak iyiydik. En iyi performansımız bu maçtaydı. Başakşehir'e zorluklar yaşattık. Gollerden sonra maçı kontrol ettik. Herkes çok mutlu takımda. Taraftar harikaydı. Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Szymanski'den övgüyle bahseden Djiku, "Sebastian Szymanski'nin bu gollerine alışığız. Sol ayağı çok iyi. Çok güzeller atıyor. Bizler açısından sürpriz değil. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor ve karşılığını alıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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