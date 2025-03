Minnesota Timberwolves guardı Donte DiVincenzo, şampiyonluk yolundaki en kritik unsurun savunma olduğunu vurgularken, aynı zamanda takım arkadaşı Anthony Edwards'ı övdü.



NBA'de genellikle hücum ön plana çıksa da DiVincenzo, son üç şampiyon takımın savunmada en az ilk sekiz içinde yer aldığını belirtti.



Minnesota'nın da bu alanda ligin en iyi takımlarından biri olduğunu söyleyen DiVincenzo, Rudy Gobert ve Jaden McDaniels'ın savunmadaki kritik rollerine dikkat çekti.



"Şutlar girmediğinde hızlı hücumlarla sayı bulabilirsiniz," diyen DiVincenzo, "Maç içinde savunmanız sayesinde oyunda kalabilirsiniz ve sonunda şans döndüğünde o maçı kazanırsınız." ifadelerini kullandı.



"ANT BAŞKA SEVİYE..."



Minnesota'nın en büyük kozlarından biri olan ve bu sezon %40 üçlük isabetiyle 27.6 sayı ortalaması yakalayan Anthony Edwards hakkında da konuşan DiVincenzo, genç yıldızın kendine has bir oyuncu olduğunu vurguladı:



"O, tamamen farklı bir seviyede," diyen DiVincenzo, "Her yıl oyununa yeni bir şey ekliyor. İlk geldiğinde atletizmiyle dikkat çekti, ancak şimdi üçlükleriyle de fark yaratıyor ve şimdiden kulüp tarihine geçiyor." ifadelerini kullandı.



Timberwolves, hem savunma gücü hem de Edwards'ın yükselen performansıyla şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma geldi ve an itibariyle 41-31'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.