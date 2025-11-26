26 Kasım
Diego Simeone: "Bir gün o kulübede olmayı hayal ediyorum"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Inter maçı öncesi yaptığı açıklamada hem eski kulübüne övgüler yağdırdı hem de bir gün Inter'i çalıştırma hayalini açıkça dile getirdi; dev mücadele özel bir atmosferde oynanacak.

calendar 26 Kasım 2025 20:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi'nde San Siro'da Inter ile karşılaşmaya hazırlanan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, mücadele öncesi dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
 
Arjantinli teknik adam, bir gün Inter'i çalıştırmayı hayal ettiğini söyledi.
 
"INTER KULÜBESİNİ HAYAL EDİYORUM"
 
Simeone, 1997-1999 yılları arasında 84 maçta Inter forması giydiğini ve 1997-98 sezonunda UEFA Kupası zaferi yaşadığını hatırlatarak şunları söyledi:
 
"Bu bana bağlı değil ama teknik direktörlük kariyerimde bir gün Inter kulübesinde olmayı hayal ediyorum."
 
 
SIMEONE'DEN CHIVU'YA ÖVGÜ
 
Arjantinli teknik adam, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'ya da büyük övgüler yağdırdı:
 
"Inter çok iyi oynuyor, karakterli bir takım ve çok net bir hücum planları var. Olağanüstü bir kadroya sahipler. Milan derbisini tamamen domine ettiler, kazanabilecek pek çok an ürettiler. Şampiyonluk için favoriler onlar."
 
Simeone, Inter'in Şampiyonlar Ligi performansının da etkileyici olduğunu belirterek rakibin hem Serie A'da hem Avrupa'da çok ileri gidecek güçte olduğunu vurguladı.
 
"KENDİMİZİ GELİŞTİRMENİN FARKINDAYIZ"
 
Atletico'nun henüz istediği seviyeye ulaşmadığını kabul eden Simeone, takımın gelişim sürecine vurgu yaptı:
 
"Yükseliş dönemindeyiz. Geliştirmemiz gereken noktalar var, bunun farkındayız ve üzerinde çalışıyoruz."
 
Taraftarların rolünün önemine de değinen tecrübeli hoca, onların desteğini "kritik" olarak tanımladı.
 
 
DÖRDÜNCÜ RANDEVU: TARİH VE İSTATİSTİKLER
 
Inter ve Atletico bu karşılaşmayla birlikte tüm kulvarlarda dördüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, 2023-24 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş; turu penaltılarla Atletico Madrid geçmişti.
 
Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 12 maçın 11'ini kazandı (1 mağlubiyet). 2023-24 sezonundan bu yana turnuvada daha fazla iç saha galibiyeti alan bir takım bulunmuyor.
 
Dev karşılaşma, Simeone'nin Inter'e dair hayallerini dile getirdiği bu özel atmosferde oynanacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
