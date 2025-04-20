Diego Carlos kadroya dönüyor!

Fenerbahçe'nin devre arasında takıma kattığı fakat sakatlığı sebebiyle fazla süre bulamayan oyuncusu Diego Carlos, Kayserispor maçında kadroda olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diego Carlos kadroya dönüyor!
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20 Nisan 2025 10:06
Son güncelleme 20 Nisan 2025 10:07
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği ancak sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan Diego Carlos'un sahalara dönmesi bekleniyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu, sakatlığının ardından Kayserispor maçında ilk kez maç kadrosuna girecek.

Carlos son olarak, sakatlandığı maçta 5 Şubat'ta forma giymişti. Brezilyalı stoper 2.5 ay sonra yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Süre alıp almayacağına Mourinho karar verecek.

PERFORMANSI

Diego Carlos, Fenerbahçe'ye transfer olmasından bu yana 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta süre aldı ve toplamda 89 dakika sahada kaldı.

Carlos son olarak, sakatlandığı maçta 5 Şubat'ta forma giymişti. Brezilyalı stoper 2.5 ay sonra yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Süre alıp almayacağına Mourinho karar verecek.
 
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