Diego Carlos kadroya dönüyor!

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği ancak sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan Diego Carlos'un sahalara dönmesi bekleniyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu, sakatlığının ardından Kayserispor maçında ilk kez maç kadrosuna girecek.
Carlos son olarak, sakatlandığı maçta 5 Şubat'ta forma giymişti. Brezilyalı stoper 2.5 ay sonra yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Süre alıp almayacağına Mourinho karar verecek.
PERFORMANSI
Diego Carlos, Fenerbahçe'ye transfer olmasından bu yana 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta süre aldı ve toplamda 89 dakika sahada kaldı.
Carlos son olarak, sakatlandığı maçta 5 Şubat'ta forma giymişti. Brezilyalı stoper 2.5 ay sonra yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Süre alıp almayacağına Mourinho karar verecek.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu, sakatlığının ardından Kayserispor maçında ilk kez maç kadrosuna girecek.
Carlos son olarak, sakatlandığı maçta 5 Şubat'ta forma giymişti. Brezilyalı stoper 2.5 ay sonra yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Süre alıp almayacağına Mourinho karar verecek.
PERFORMANSI
Diego Carlos, Fenerbahçe'ye transfer olmasından bu yana 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta süre aldı ve toplamda 89 dakika sahada kaldı.
Carlos son olarak, sakatlandığı maçta 5 Şubat'ta forma giymişti. Brezilyalı stoper 2.5 ay sonra yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Süre alıp almayacağına Mourinho karar verecek.