Sacramento Kings yıldızı DeMar DeRozan, Minnesota Timberwolves süperstarı Anthony Edwards'ın geçmişte tek yetenekli oyuncunun Michael Jordan olduğu yönündeki iddiasına yanıt verdi.



DeRozan, Edwards'ın özellikle Jordan olmak üzere geçmiş basketbol oyuncularıyla ilgili son açıklamalarına değindi. Timberwolves guardı, Jordan'ın önceki dönemler içinde hakiki yetenek sahibi olan tek oyuncu olduğunu iddia etmişti.



Paul George'un Podcast P' programına katılan DeRozan, tüm dönemlerden oyunculara saygı duymanın önemini vurgularken, basketbola yaptıkları katkıları şu sözlerle kabul etti:



"Biz asla böyle bir açıklama yapmazdık. Günün sonunda, bu oyunu oynamış her eski yıldıza saygı duyarım. Bu oyun, nereden gelirse gelsin bazı adımlar atma temeline dayanıyordu. 20 yıl önce ligin nerede olduğunu asla küçümsemiyorum çünkü her şey zamanla gelişiyor. Ama o zamana bakarsanız, o adamlar yine de inanılmazdı. Hâlen öyleydiler."



DeRozan'ın açıklamalarının, basketbolun tarihine değer veren Dominique Wilkins gibi diğer deneyimli ve eski yıldız oyuncuların duygularıyla örtüşmesi dikkat çekti.





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