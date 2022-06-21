Denizlispor'da Emre Sağlık ile tekrar anlaşma sağlandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 24 yaşındaki futbolcusu Emre Sağlık ile yeni sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle Emre Sağlık'ın 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle Emre Sağlık'ın 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
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