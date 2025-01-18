Deniz Kayadelen'den Buz Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronz madalya

Deniz Kayadelen, Buz Dünya Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Deniz Kayadelen'den Buz Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronz madalya
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18 Ocak 2025 14:23
İtalya-Molveno'da sıfır dereceye yakın suda ve buz parçaları ile dolu bir havuzda düzenlenen IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda Deniz Kayadelen 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, IISA 6'ncı Buz Dünya Şampiyonası'nda 500 metre serbest yüzmede birinci gelip dünya şampiyonu oldu.

48 ülkeden 754 sporcunun mücadele ettiği Buz Dünya Şampiyonası'nda Deniz Kayadelen, 35-39 Yaş 500 metrede şampiyon olurken, 250 ve 100 metre serbestte ise üçüncülükler elde etti.

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