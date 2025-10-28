Portekiz Premier Lig'in 9. hafta maçında Porto, Moreirense'ye konuk oldu.



Parque Almeida Freitas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Porto 2-1'lik skorla kazandı.



Porto'ya beraberliği getiren golleri dakika 45+4'te penaltıdan Samu Aghehowa ve 88. dakikada Deniz Gül attı. Moreirense'nin tek golünü ise dakika 18'de Alan Souza kaydetti.



Porto forması giyen Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 74. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Porto, puanını 25'e yükseltti. Moreirense, 15 puanda kaldı.



Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Porto, Braga'yı konuk edecek. Moreirense, Arouca deplasmanına gidecek.



