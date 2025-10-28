28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Deniz Gül attı, Porto üç puanı kaptı!

Portekiz Premier Lig'in 9. hafta maçında Porto, deplasmanda Moreirense'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 28 Ekim 2025 01:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Deniz Gül attı, Porto üç puanı kaptı!
Portekiz Premier Lig'in 9. hafta maçında Porto, Moreirense'ye konuk oldu.

Parque Almeida Freitas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Porto 2-1'lik skorla kazandı.

Porto'ya beraberliği getiren golleri dakika 45+4'te penaltıdan Samu Aghehowa ve 88. dakikada Deniz Gül  attı. Moreirense'nin tek golünü ise dakika 18'de Alan Souza kaydetti.

Porto forması giyen Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Porto, puanını 25'e yükseltti. Moreirense, 15 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Porto, Braga'yı konuk edecek. Moreirense, Arouca deplasmanına gidecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
