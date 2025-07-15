Denis Draguş transferinde sorun!

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi ayrılması beklenen isimlerden Denis Draguş'un Eyüpspor'a transferinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Bordo-mavili kulübün kiralık olarak göndermeyi planladığı Rumen forvet, İstanbul ekibiyle yürütülen görüşmelerde henüz el sıkışmadı.
SÜREÇ UZADI
Trabzonspor ile Eyüpspor arasında yapılan görüşmelerde kulüplerin anlaşmaya vardığı öğrenilirken, oyuncunun sözleşme şartlarında yaşanan pürüz nedeniyle süreç uzadı. Draguş, anlaşma sağlanamaması üzerine Trabzon'a dönerek kampa katıldı.
Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Anlaşmazlıkların çözülmesi durumunda Draguş yeniden İstanbul'a giderek Eyüpspor kadrosuna katılacak. [61Saat]
SÜREÇ UZADI
Trabzonspor ile Eyüpspor arasında yapılan görüşmelerde kulüplerin anlaşmaya vardığı öğrenilirken, oyuncunun sözleşme şartlarında yaşanan pürüz nedeniyle süreç uzadı. Draguş, anlaşma sağlanamaması üzerine Trabzon'a dönerek kampa katıldı.
Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Anlaşmazlıkların çözülmesi durumunda Draguş yeniden İstanbul'a giderek Eyüpspor kadrosuna katılacak. [61Saat]