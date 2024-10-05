Demir Ege asist yaptı, Rio Ave 1 puan aldı!

Portekiz Ligi 8. hafta maçında Rio Ave, sahasında Famalicao ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz maçta asist yaptı.

Haber; Sporx.com
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Demir Ege asist yaptı, Rio Ave 1 puan aldı!
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05 Ekim 2024 00:45
Son güncelleme 05 Ekim 2024 00:46
Portekiz Ligi 8. hafta maçında Rio Ave, sahasında Famalicao ile karşılaştı. Rio Ave Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Famalicao'nun golü 52. dakikada Gil Dias'dan geldi. Ev sahibi ekibin golünü 75. dakikada Ahmer Hassan attı.

Rio Ave'nin golünde asisti, Beşiktaş'tan kiralanan Demir Ege Tıknaz yaptı.

Türkiye'de Pendikspor, Alanyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Ahmer Hassan, Portekiz ekibinde ilk golünü attı.

Bu sonuçla birlikte Rio Ave puanını 8'e çıkardı. Famalicao ise 13 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Rio Ave, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica ile karşılaşacak. Famalicao ise Sporting'i ağırlayacak.

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