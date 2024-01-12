Dejounte Murray'ye beş takım talip!

Atlanta Hawks guardı Dejounte Murray ile beş takımın ilgilenmesinin beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Dejounte Murray'ye beş takım talip!
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12 Ocak 2024 11:59
Son güncelleme 12 Ocak 2024 12:07
Atlanta Hawks guardı Dejounte Murray ile beş takımın ilgilenmesinin beklendiği bildirildi.

Murray'yi son takas günü öncesi göndermeye kararlı görünen Hawks'ın, yıldız oyuncusuyla ilgili çeşitli takas senaryolarını tartıştığı biliniyor.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Miami Heat ve Detroit Pistons ekiplerinin, son takas gününden önce Murray için Hawks'la pazarlık yapması beklenen ekipler olduğunu söyledi.

San Antonio Spurs, Murray için potansiyel bir hedef olarak gösterilmiş olsa da, ekip an itibariyle Atlanta'nın olası bir anlaşmada aradığı türde varlıklara sahip değil.

Geçtiğimiz yaz kontratını dört yıllığı 114 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatan Murray'nin yeni anlaşması, 2024-25 NBA sezonu öncesinde başlayacak.

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